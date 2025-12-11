"28 minutes" jeudi 11 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 11 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce jeudi 11 décembre 2025 :



15 ans après sa révolution, la Tunisie est-elle en train de replonger dans la dictature ?

Le 17 décembre 2010 en Tunisie, Mohamed Bouazizi, s'immole par le feu après s'être fait confisquer sa marchandise, faute des autorisations requises. Sa mort devient le symbole de la révolution tunisienne servant de modèle aux autres révolutions arabes. Près de quinze ans plus tard, l’ONG Human Rights Watch s’interroge sur le retour de la dictature alors que plusieurs opposants politiques du gouvernement sont emprisonnés.

28 Minutes reçoit Myriam Marzouki, metteuse en scène et dramaturge franco-tunisienne. Son dernier spectacle, "Nos ailes brûlent aussi" du 21 au 23 avril à la Comédie de Saint-Étienne, est consacré à la révolution tunisienne et aux désillusions qui ont suivi.

La France produit trop d’électricité : aubaine ou déveine pour les consommateurs ?

Trois ans après la crise énergétique liée au début de la guerre en Ukraine, la France produit beaucoup d’électricité. Et selon le bilan prévisionnel du Réseau de transport d'électricité (RTE) pour la période 2025-2035, l'Hexagone en produit même trop ! Les températures douces pour cette période de l’année n'expliquent cette situation qu’en partie. Après deux années où la moitié des réacteurs étaient à l’arrêt pour des problèmes de corrosion, le parc nucléaire français a retrouvé sa production normale alors que les Français consomment moins qu’auparavant. Cette surproduction n’est pas une bonne nouvelle puisqu’elle ne peut être ni stockée ni vendue à nos voisins, qui n'en ont pas besoin. Par ailleurs, les tarifs de l’électricité devraient continuer à augmenter malgré cette surabondance.

Xavier Mauduit nous conte l'histoire de la ville de Miami maintenant démocrate depuis que Eileen Higgins a été élue maire de la ville, une première pour le parti depuis 28 ans.

Théophile Cossa nous explique le fonctionnement du vaccin contre la grippe alors que la France met à disposition 200 000 doses de vaccins supplémentaires.