recherche
Magazines

"Enquête Exclusive" dimanche 14 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 12 décembre 2025 159
"Enquête Exclusive" dimanche 14 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 14 décembre 2025 à 23:15, M6 rediffusera le numéro du magazine "Enquête Exclusive" dans lequel Bernard de la Villardière vous propose un voyage étonnant et contrasté en Scandinavie.

Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Islande… Ces pays nordiques sont aux antipodes de nos pratiques en matière d'amour et de sexe. Terre de tous les fantasmes, la Scandinavie évoque de belles blondes sexuellement émancipées, des mâles aux carrures de Vikings, une liberté des mœurs et une parité homme-femme absolue.

Ces valeurs d'équité sont inculquées dès l'école primaire. On apprend notamment aux petites filles à être des guerrières et aux garçons à cultiver leur part féminine. Et partout, le rapport au sexe et au corps de l'autre est abordé sans tabou. Mais la réalité est-elle aussi idyllique ?

Car ce progressisme a aussi des effets secondaires surprenants. En matière de drague, ce sont les femmes scandinaves qui font presque toujours le premier pas. Souvent, elles ont tendance à trouver leurs partenaires masculins timorés, voire coincés… Parfois, les hommes n'osent même plus les aborder. Le mâle viking est aujourd'hui en pleine crise de masculinité.

Et, d'un pays à l'autre, les contrastes sont saisissants. En Suède, une loi impose l'obligation de recueillir le consentement de son partenaire avant tout rapport. Alors qu'en Finlande, il existe toujours l'Eukonkanto, une discipline traditionnelle où l'on fait la course en portant sa moitié comme un sac de pommes de terre.

Symbole de l'amour libre et décomplexé, la Scandinavie doit aussi affronter un lourd problème, celui des violences sexuelles, en hausse constante depuis des années. Selon un récent rapport d'Amnesty International, 30% des femmes des pays nordiques sont victimes d'abus sexuels, l'un des pourcentages les plus élevés d'Europe.

Dernière modification le vendredi, 12 décembre 2025 18:26
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 13 décembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 13 décembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

12 décembre 2025 - 18:39

Sur le même thème...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 13 décembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 13 décembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

12 décembre 2025 - 18:39

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 13 décembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 13 décembre 2025, les invités reçus par Léa S…

12 décembre 2025 - 18:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...