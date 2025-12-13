"Thalassa, aventures extrêmes" à Mayotte lundi 15 décembre 2025 sur France 5

Lundi 15 décembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de "Thalassa, aventures extrêmes" qui part à la rencontre de celles et ceux qui redonnent vie à l’île de Mayotte.

Présentée par Diego Buñuel, grand reporter, cette deuxième saison de Thalassa invite tous les passionnés des océans et des mers dans des aventures intenses, aux quatre coins de notre belle planète bleue.

Elles promettent de l’évasion, des frissons et des rencontres extraordinaires, au plus près de celles et ceux qui aiment et protègent ce monde, méconnu et fragile.

Mayotte, le lagon de l’espoir

Cet archipel, 101e département français, pourtant habitué aux phénomènes climatiques extrêmes, a été frappé par un cyclone dévastateur le 14 décembre 2024. Mayotte n’avait rien connu de tel depuis quatre-vingt-dix ans.

Aujourd’hui, l’archipel continue de panser ses plaies. Les hommes ont souffert et la nature aussi. Avec des plongeurs chevronnés, engagés dans la protection du lagon, nous irons constater l’ampleur des dégâts. La biodiversité de Mayotte est un atout majeur pour l’île, qui mise sur le tourisme. Pour bon nombre de ses acteurs, il a fallu repartir de zéro.

C’est aussi dans leur culture que les Mahorais trouvent la force nécessaire pour affronter l’après-Chido. À Boueni, par exemple, les femmes renouent avec cette pêche ancestrale transmise de mère en fille, appelée la pêche au Djarifa, un long voile de tulle qui leur permettent de capturer des petits poissons dans le lagon.

Ce numéro inédit part à la rencontre de celles et ceux qui redonnent vie à l’île de Mayotte, un territoire unique, protégé par ce lagon majestueux, qui s’est dressé comme un rempart face à la tempête.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Thalassa, aventures extrêmes : Arctique, l'océan blanc".