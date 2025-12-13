"28 minutes" samedi 13 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 13 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Arancha González, doyenne de l’École des affaires internationales de Sciences Po.

Maya Khadra, enseignante et journaliste franco-libanaise.

Zyad Limam, directeur et rédacteur en chef d’Afrique Magazine.

Philippe Geluck, dessinateur de presse.

De Sarkozy à Orban : la fin du cordon sanitaire pour la droite en Europe

Dans son livre paru mercredi, Nicolas Sarkozy assume avoir reçu un appel de Marine Le Pen qui lui demandait s’il comptait soutenir un front républicain pour empêcher l’arrivée au pouvoir du RN. Sa réponse : "Non, et de surcroît je l’assumerai en prenant le moment venu une position publique sur le sujet". Ce n’est plus nouveau en Europe : Italie, Hongrie, Slovaquie, Tchéquie, Finlande, dans tous ces pays, la droite gouverne avec l’extrême-droite ou inversement.

Amnesty qualifie les attaques du Hamas de crimes contre l’humanité : pourquoi si tard ?

Il aura fallu plus de deux ans pour qu'Amnesty International qualifie de "crimes contre l'humanité d'extermination" les attaques du 7 octobre 2023 perpétrées par le Hamas. Le groupe islamiste avait tué 1 221 personnes, en majorité des civils, et 251 personnes avaient été prises en otage. En décembre 2024, l'ONG international a accusé le gouvernement israélien de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Pourquoi une prise de position si tardive ?

Renaud Dély recevra Vincent Brunner, journaliste aux Inrocks. Avec le dessinateur Karim Friha, ils publient "Chansons rebelles" (éditions Gallimard Bande Dessinée), un recueil d'histoires de douze musiques qui ont changé les mentalités du monde entier, en passant de "War" de Bob Marley à "Balance ton quoi" d’Angèle.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à Andrej Babis. Nouveau premier ministre de la Tchéquie, il veut réduire l’aide apportée par son pays à l’Ukraine et a déjà signé un accord de coalition avec des partis de droite et d’extrême-droite.

Valérie Brochard nous emmène chez nos chers voisins italiens. C'est officiel, l'ensemble de la cuisine italienne est inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco. Un moyen pour la première ministre, Giorgia Meloni, de vanter le "Made in Italy".

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision brésilienne où Jair Bolsonaro, condamné initialement à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, pourrait voir sa peine être fortement réduite grâce à une proposition de loi adoptée par les députés dans un débat plus que houleux.

Natacha Triou nous invite à méditer la possible nuisance des listes de cadeaux et du Secret Santa sur la magie de Noël.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.