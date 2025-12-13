"Sept à Huit" dimanche 14 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 14 décembre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Quel cadeau à Noël ?

De 2 à 10.000 euros, les bons plans et les idées pour rêver...

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reines des encombrants

La chasse aux trésors d'Eva, la gitane blonde ou de Cécile, les reines des encombrants. Elles glanent et revendent ce que vous jetez

Miss France 2026

Les larmes et les premiers pas d'Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti sacrée Miss France 2026.

19:30 Le portrait de la semaine

Michel Zecler

C’est un homme désabusé qui attend - depuis cinq ans - que la Justice fixe la date d’un procès. Le 21 novembre 2020, Michel Zecler, producteur de musique, est passé à tabac par trois policiers. La Défenseure des Droits a récemment dénoncé les manquements de la procédure.