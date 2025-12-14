"Non élucidé" sur l’affaire Xavier Baligant à revoir mardi 16 décembre 2025 sur T18 (vidéo)

Mardi 16 décembre 2025 à 21:00, T18 vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la 1ère saison de “Non élucidé” qui reviendra sur l'affaire Xavier Baligant.

Xavier Baligant prend la route avec ses enfants. Il quitte l'Ardèche pour retourner en Belgique.

Vers 2h du matin, le jeune père de famille s'arrête sur une aire de repos. Ses fils âgés de 4 et 7 ans dorment sur la banquette arrière. Quelques minutes plus tard, un patrouilleur de la société d’autoroute découvre le corps de Xavier gisant dans une mare de sang devant l’entrée des toilettes.

Xavier Baligant a reçu 4 balles dans la poitrine et dans la tête. Les enfants, sains et saufs, n’ont rien vu.