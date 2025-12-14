recherche
Magazines

"Non élucidé" sur l’affaire Xavier Baligant à revoir mardi 16 décembre 2025 sur T18 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 décembre 2025 139
"Non élucidé" sur l’affaire Xavier Baligant à revoir mardi 16 décembre 2025 sur T18 (vidéo)

Mardi 16 décembre 2025 à 21:00, T18 vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la 1ère saison de “Non élucidé” qui reviendra sur l'affaire Xavier Baligant.

Xavier Baligant prend la route avec ses enfants. Il quitte l'Ardèche pour retourner en Belgique.

Vers 2h du matin, le jeune père de famille s'arrête sur une aire de repos. Ses fils âgés de 4 et 7 ans dorment sur la banquette arrière. Quelques minutes plus tard, un patrouilleur de la société d’autoroute découvre le corps de Xavier gisant dans une mare de sang devant l’entrée des toilettes.

Xavier Baligant a reçu 4 balles dans la poitrine et dans la tête. Les enfants, sains et saufs, n’ont rien vu.

Dernière modification le dimanche, 14 décembre 2025 14:10
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 14 décembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 14 décembre 2025 sur France 2

14 décembre 2025 - 14:52

Sur le même thème...

&quot;C Politique&quot; dimanche 14 décembre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

"C Politique" dimanche 14 décembre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

14 décembre 2025 - 14:51

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 14 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 14 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

13 décembre 2025 - 19:59 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...