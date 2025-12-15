"Les maternelles XXL" lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire lundi 15 décembre 2025 :
- Je suis une mamie transgenre
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Un livre pour apprivoiser la peur
- Un spectacle pour apprendre les gestes qui sauvent
- Vos questions sur la fertilité
- La baby shower d’Élodie
- Un guide pour prévenir les violences sexuelles
- Faut-il limiter les cadeaux à Noël ?
- Peut-on protéger l’image de nos enfants sur internet ?
- La famille, c’est magique
- La théorie de l’élastique, kesako ?