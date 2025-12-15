recherche
Magazines

"Les maternelles XXL" lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 15 décembre 2025 215
"Les maternelles XXL" lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Lundi 15 décembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire lundi 15 décembre 2025 :

  • Je suis une mamie transgenre

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Un livre pour apprivoiser la peur
  • Un spectacle pour apprendre les gestes qui sauvent
  • Vos questions sur la fertilité
  • La baby shower d’Élodie
  • Un guide pour prévenir les violences sexuelles
  • Faut-il limiter les cadeaux à Noël ?
  • Peut-on protéger l’image de nos enfants sur internet ?
  • La famille, c’est magique
  • La théorie de l’élastique, kesako ?
Dernière modification le lundi, 15 décembre 2025 15:26
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

15 décembre 2025 - 17:01

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

15 décembre 2025 - 17:01

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par…

15 décembre 2025 - 10:57 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...