"C ce soir" mardi 16 décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 16 décembre 2025
"C ce soir" mardi 16 décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 16 décembre 2025 à 22:45 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 16 décembre 2025 :

Narcotrafic  Comment gagner la guerre ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Etienne Blanc, sénateur LR.

Amandine Demore, maire PCF d’Echirolles.

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint du Parisien.

Clotilde Champeyrache, économiste.

Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité magistrats FO.

Christophe Bouquet, documentariste.

Dernière modification le mardi, 16 décembre 2025 19:37
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
