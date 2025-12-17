"Enquête d'action" dévoile les opérations tout-terrain de la police à Paris, vendredi 19 décembre 2025 sur W9

Vendredi 19 décembre 2025 à 21:25, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Insécurité à Paris : les opérations tout-terrain de la police ».

Paris, c’est 2 millions d’habitants, un million supplémentaire qui vient y travailler chaque jour et 35 millions de touristes par an. Pour assurer leur sécurité, la Préfecture de Police mobilise intra-muros une grande partie de ses 27 000 agents.

"Enquête d’action" a accompagné les policiers qui traquent les délinquants dans les sous-sols de la capitale. Dans les couloirs du métro et du RER, la brigade des réseaux pourchasse sans relâche les voleurs à la tire et les pickpockets. Des opérations qui nécessitent souvent de longues filatures.

Régulièrement, les hommes de la Compagnie Spécialisée d'Intervention (CSI) ont pour mission d’explorer les catacombes, les égouts et le dédale de carrières qui serpente à plus de 25 mètres sous terre ainsi que les abords de nombreux sites sensibles parisiens. Il leur arrive souvent de tomber sur des fêtards et des consommateurs de drogue qui pensaient en vain d’échapper aux forces de l’ordre.

À la surface, des unités emblématiques comme la BAC et Police Secours prennent le relais. Leur force : une connaissance parfaite du terrain ! Démonstration dans le 17e arrondissement. Ses boutiques de luxe, hôtels particuliers et immeubles de bureaux sont la cible des cambrioleurs et des escrocs en tous genres.