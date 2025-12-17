"M comme Maison" à Champignelles vendredi 19 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 19 décembre 2025 à 20:55 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera un numéro inédit du magazine "M comme maison" dans lequel il vous emmène Champignelles sur le campus Mana.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

Design, architecture et métiers d'art à Champignelles

Ici, on ne parle pas seulement d'apprentissage, mais d'expériences. MaNa est un campus unique en son genre, dédié aux savoir-faire, à la création et à l'innovation artisanale. Ce lieu dédié aux métiers d'art, au design et à l'architecture propose des formations au grand public comme aux professionnels qui veulent enrichir leur pratique et s'offrir une parenthèse créative dans un cadre bucolique.

Thomas et Sophie Dariel, créateurs de ce lieu ont investi d'anciens bâtiments de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort pour créer un campus ultramoderne de 37 hectares. Ils nous ouvrent aujourd'hui les portes de ce laboratoire unique au service de la créativité et de l'expérimentation.

Rencontre avec Thomas Dariel, createur du lieu

Thomas Dariel, designer visionnaire à l'univers éclectique et vibrant. Fondateur de Dariel Studio, il bouscule les codes avec des créations qui mêlent poésie, provocation et sophistication. Dans ce lieu dédié aux savoir-faire et à l'innovation, sa présence incarne parfaitement l'esprit du campus : libre, curieux et résolument tourné vers l'avenir.

L'atelier Bois Noir

Nous rencontrerons les créateurs de l'Atelier Bois Noir, un duo complémentaire : un ingénieur en génie industriel et un ébéniste diplômé en aménagement de l'habitat. Ensemble, ils ont fondé leur atelier en 2021 avec une vision claire : allier savoir-faire artisanal et engagement écologique, en mettant à l'honneur la technique japonaise du bois brûlé, le Shou Sugi Ban.

Lison de Caunes et la marqueterie de paille

Lison de Caunes est une créatrice française qui sublime la matière végétale à travers des œuvres poétiques et organiques. Inspirée par la nature et les savoir-faire ancestraux, elle explore le potentiel du marqueterie de paille, transformant ce matériau humble en créations raffinées, entre art et artisanat.

Marie Drouet, vannière

Avec Marie Drouet, la vannerie devient poésie. Des fibres végétales, des gestes ancestraux et cette touche contemporaine qui fait toute la différence. Ici, chaque pièce raconte une histoire, tissée à la main, entre nature et savoir-faire. Un vrai coup de cœur pour les amoureux du beau et de l'authentique.

La Métairie Bruyère

Nichée au cœur de la campagne bourguignonne, cette ancienne ferme réhabilitée est devenue un atelier d'exception dédié à la gravure, à l'édition d'art et à la création contemporaine. Fondée par les artistes Anne et Jean-Marie Dallet, La Métairie Bruyère est bien plus qu'un lieu de production : c'est un espace de rencontre, de transmission et d'expérimentation.