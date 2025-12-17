"28 minutes" mercredi 17 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 17 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 17 décembre 2025 :



Comment le chien est devenu le meilleur ami de l’être humain ?

Génétiquement très éloigné de nous, le chien est pourtant considéré comme "le meilleur ami de l'être humain". Sans langage commun, un lien indéfectible s'est naturellement créé entre les deux espèces au fil des époques. Comment est-ce possible ?

La neuroscientifique Anne-Lise Giraud analyse cette relation qui perdure depuis plus de 35 000 ans dans "Parlons-nous chien ou pensent-ils humain ?" paru aux éditions Hermann.

Natalité en berne : la France doit-elle refaire des bébés à tout prix ?

Au 1er janvier 2025, en France hexagonale, le taux de natalité est négatif pour la première fois depuis un siècle "hors période de guerre". Selon le rapport de l'Ined, Institut national d’études démographiques, paru mardi, il y a eu plus de personnes décédées que de naissances en 2024, en France métropolitaine. Cependant, la population française a augmenté de 169 000 habitants la même année, en raison du solde migratoire et du taux de natalité positif des départements d'outre-mer. Les raisons de ce point de bascule historique sont diverses : envie décroissante de faire des enfants (guerres, crise climatique), coût de la vie élevé ou encore une baisse de la fertilité. Alors qu'Emmanuel Macron parlait de "réarmement démographique" en 2024, faut-il relancer une politique nataliste pour inciter les Françaises et les Français à refaire des enfants ?

Alors que l'UE propose de renoncer à l'interdiction totale des voitures neuves à moteur thermique dès 2035, Xavier Mauduit en profite pour nous raconter une histoire de voiture électrique.

Marie Bonnisseau part en Suède rejoindre le premier poulpe pianiste qui fait le show sur YouTube devant des millions d'internautes.