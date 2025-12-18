recherche
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 18 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 18 décembre 2025
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 18 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 18 décembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 L'amour au pied du sapin !

Noël et le Nouvel An ne sont pas seulement synonymes de fêtes en famille : pour certains, ces moments marquent un tournant amoureux inattendu, une rencontre décisive ou une demande en mariage pleine de magie. Ces histoires montrent qu'il suffit parfois d'un simple message, d'une conversation ou d'un baiser sous le gui pour faire basculer une vie.

À travers les récits de Kelly, Marie-Laure, Anne-Sophie et Elvida, la magie des fêtes devient celle de l'amour et des nouveaux départs.

15:05 C'est à quelques jours de Noël que leur vie a tourné au cauchemar...

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de Ça commence aujourd’hui trois invitées dont la vie a viré au cauchemar à seulement quelques jours des fêtes.

Lors de la période de Noël 2022, Jason, le compagnon d’Aude et père de leur nouveau-né, décède lors d’un accident de la route. Cette période qui devait être le nouveau départ qu’ils attendaient tant s’est transformé pour Aude en l’épreuve la plus difficile de sa vie.

À Noël 2016, Delphine se dispute avec son père, bien que très proche de lui. Quelques jours plus tard, son père décède, sans qu’ils n’aient pu se reparler… Delphine, empreinte d’une énorme culpabilité, a sombré dans une dépression.

Le soir du 25 décembre 2023, Jessica est réveillée par ses fils après qu’un incendie se soit déclaré dans leur appartement. De justesse, tous parviennent à sortir à temps avant que l’appartement n’explose, mais le traumatisme est toujours présent.

Dernière modification le jeudi, 18 décembre 2025 08:51
Magazines
Suivez nous...