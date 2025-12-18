"Chroniques criminelles" : l'affaire Julita Bénard à revoir sur TFX samedi 20 décembre 2025

Pour cette enquête de "Chroniques Criminelles", direction l’île de la Réunion, au cœur de l’Océan Indien.
Le soir du 29 juillet 2016, Julita Bénard et sa compagne Claudia sont victimes d’une agression violente au gouffre de L’Etang-Salé, non loin de la ville de Saint-Pierre. Claudia s’en sort miraculeusement mais Julita disparait mystérieusement.
Où est passée la jeune femme ? Est-elle tombée dans le gouffre en tentant de s’enfuir ? A-t-elle été enlevée par son agresseur ? Les pistes sont nombreuses…
Mais l’enquête des gendarmes va révéler un scénario bien plus terrifiant et totalement inattendu…
« La mort au bord du gouffre », un document de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.
Principaux intervenants :
- Joseph Bénard : père de Julita Bénard
- Hélène Deveaux : tante de Julita Bénard
- Karine Bénard : sœur de Julita Bénard
- Ingrid : amie de Julita Bénard
- Brian : ex-ami de Claudia
- Stéphane Munka : journaliste spécialiste des faits divers
- Isabelle Serre : journaliste à Zinfos 9-7-4
- Amel Khlifi-Ethève : avocate de la défense
- Hélène Andriot : avocate des parties civiles
- Fabienne Atzori : procureure générale de la Réunion
- Joe Sarrazin : psychologue expert judiciaire.