"Chroniques criminelles" : l'affaire Julita Bénard à revoir sur TFX samedi 20 décembre 2025

Samedi 20 décembre 2025 à 21:05, TFX rediffusera le numéro du magazine "Chroniques criminelles" consacré à l'affaire Julita Bénard : « La mort au bout du gouffre ».

Pour cette enquête de "Chroniques Criminelles", direction l’île de la Réunion, au cœur de l’Océan Indien.

Le soir du 29 juillet 2016, Julita Bénard et sa compagne Claudia sont victimes d’une agression violente au gouffre de L’Etang-Salé, non loin de la ville de Saint-Pierre. Claudia s’en sort miraculeusement mais Julita disparait mystérieusement.

Où est passée la jeune femme ? Est-elle tombée dans le gouffre en tentant de s’enfuir ? A-t-elle été enlevée par son agresseur ? Les pistes sont nombreuses…

Mais l’enquête des gendarmes va révéler un scénario bien plus terrifiant et totalement inattendu…

« La mort au bord du gouffre », un document de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :