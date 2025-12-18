"Les maternelles XXL" jeudi 18 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire jeudi 18 décembre 2025 :
- Mon bébé, pressé d’arriver avant les fêtes…
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Blanche-Neige sur scène et en musique
- Aymen, 12 ans, engagé au secours populaire
- Un petit quiz pour la tête et les jambes !
- Comment ça se passe, Noël, chez vous ?
- SOS Amitié : la solitude en hausse pendant les fêtes
- Ces jouets qui travers les générations
- De l’IA sous le sapin, est-ce une bonne nouvelle ?
- Souvenirs des années Splendid
- Vive le réveillon en famille !