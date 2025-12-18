"C dans l'air" jeudi 18 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 18 décembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 18 décembre 2025, Caroline Roux reçoit Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Il publie « Rien n’est jamais écrit » aux éditions Robert Laffont.

Des milliers d'agriculteurs européens sont venus manifester aujourd'hui à Bruxelles pour protester contre la politique agricole de l'UE, ciblant notamment l'accord de libre-échange avec le Mercosur, accusé de mettre en danger de nombreuses filières. "On est là pour dire non au Mercosur, surtout parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, Ursula veut passer en force, elle veut imposer sa loi", a protesté Maxime Mabille, un producteur laitier belge, s'en prenant à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

La manifestation est organisée le jour où les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 se réunissent en sommet. L'exécutif européen et le Brésil - pays qui préside cette alliance l'associant à l'Argentine, au Paraguay et à l'Uruguay - insistent pour parapher avant la fin de la semaine un accord commercial en négociations depuis un quart de siècle, qui créerait la plus grande zone de libre-échange au monde. "Nous ne sommes pas prêts, le compte n'y est pas pour signer cet accord", a affirmé jeudi le président français Emmanuel Macron depuis Bruxelles.

Jean-Philippe Tanguy répondra notamment aux questions sur la colère agricole.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Corentin Sellin, historien spécialiste des États-Unis, chroniqueur pour Les Jours.

Anne Deysine, juriste et politologue, spécialiste des États-Unis.

Anne Toulouse, journaliste franco-américaine.

Le thème de l'émission :

« Il y a onze mois j'ai hérité d'un désastre et je le répare ». C’est avec ces mots que Donald Trump a lancé ce mercredi une courte allocution en guise de bilan de fin d’année. Malgré le mécontentement des Américains, le président américain a maintenu son cap économique tout en accablant son prédécesseur démocrate Joe Biden. Il lui a reproché de lui avoir laissé une économie « au bord de la ruine ».

Parmi les autres thèmes abordés : la résolution de huit guerres, selon lui-même, « un boom économique » à venir, ou encore un processus de « migration inversée » enclenché, mais un sujet manquait à l’appel : l’affaire Epstein.

Pourtant le dossier est brulant. Les derniers documents liés au délinquant sexuel décédé en 2019 doivent être divulgués d’ici à vendredi par le ministère de la Justice. Après des mois de fausses promesses complotistes puis une volte-face l’amenant à dénoncer un « canular » politique, Donald Trump a été forcé par sa base MAGA à rendre publics les derniers secrets dans cette affaire.

La semaine dernière, des élus démocrates au Congrès avaient déjà rendu publiques de nouvelles photos émanant des légataires du criminel sexuel Jeffrey Epstein, qui incluent notamment des images de Donald Trump. « Ces images troublantes soulèvent encore plus de questions sur Jeffrey Epstein et ses relations avec certains des hommes les plus puissants du monde », avaient relevé les élus démocrates de la commission de surveillance à la Chambre des représentants. Qu’en sera-t-il ce vendredi 19 décembre ?

Michael Wolff, connu pour ses enquêtes et livres consacrés à Donald Trump, devrait suivre de près la divulgation des derniers dossiers de l'affaire Epstein. Les 23.000 documents publiés, en novembre dernier, révèlent une proximité troublante avec le criminel sexuel, qu’il qualifie pourtant de « monstre ».

L’écrivain s’est également confronté à Melania Trump, dans cette affaire. Michael Wolff a porté plainte contre la femme de Donald Trump, qu’il accuse d’avoir tenté de le faire taire après ses révélations sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Selon l’auteur du « Feu et la fureur », la Première dame aurait été présentée à son mari par le criminel sexuel.

Donald Trump augmente la pression sur le Venezuela. Le président américain a annoncé, mardi 16 décembre, un « blocus total » contre les pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela, renforçant la pression économique sur Caracas en pleine crise entre les deux pays. La chute du président vénézuélien Nicolas Maduro apparaît aujourd'hui comme l’un des principaux objectifs de la Maison Blanche.

Les dernières révélations sur l’affaire Epstein peuvent-elles avoir des conséquences pour Donald Trump ? Qui est Michael Wolff, le journaliste qui défie le président américain ? Que signifie le « blocus total et complet » imposé par Donald Trump dans la crise politique face au Venezuela ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.