"C à vous" jeudi 18 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 18 décembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 18 décembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Union des droites, front républicain, colère agricole…

Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux.

Procès Péchier : l’anesthésiste jugé coupable des 30 empoisonnements et condamné à perpétuité

Me Archibald Celeyron, avocat de Tedy (plus jeune victime du Dr Péchier).

Plana Radenovic, journaliste police-justice à RTL.

20:00 C à vous, la suite

La chaîne tarde aujourd'hui à communiquer les invités. Cet article sera réactualisé dès que nous recevons les informations