"C à vous" jeudi 18 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 18 décembre 2025 dans l'émission :
19:00 C à vous
Union des droites, front républicain, colère agricole…
Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux.
Procès Péchier : l’anesthésiste jugé coupable des 30 empoisonnements et condamné à perpétuité
Me Archibald Celeyron, avocat de Tedy (plus jeune victime du Dr Péchier).
Plana Radenovic, journaliste police-justice à RTL.
20:00 C à vous, la suite
La chaîne tarde aujourd'hui à communiquer les invités. Cet article sera réactualisé dès que nous recevons les informations