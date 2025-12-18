recherche
"28 minutes" jeudi 18 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 18 décembre 2025
Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 18 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce jeudi 18 décembre 2025 :

Cyberattaque au ministère de l’Intérieur : mais que fait la police ?

Dans la nuit du 11 au 12 décembre, le ministère de l’Intérieur a été victime d'une cyberattaque. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a confirmé mercredi que "quelques dizaines de fiches" provenant de fichiers de police confidentiels ont été extraites des serveurs. Un homme de 22 ans a été arrêté hier.

Par ailleurs, cette affaire s’inscrit dans un contexte de multiplication d’affaires de piratage informatique : données de la Fédération française de tir, fichiers des hôpitaux…

Élisabeth Quin reçoit la journaliste de Libération Amaelle Guiton, spécialiste des questions de cybersécurité.

Pacte vert, voiture électrique, Mercosur… L’Europe a-t-elle perdu sa boussole ?

Mardi 16 décembre, la Commission européenne a renoncé à imposer aux constructeurs automobiles de passer au tout-électrique en 2035. C’était une mesure phare du pacte vert de 2019 qui devait permettre à l’Union européenne d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce changement de cap permet aux constructeurs de continuer la vente, limitée, de voitures neuves à moteurs thermiques ou hybrides.

Dans le même temps, ce projet est accompagné d'un paquet législatif dit "omnibus" qui permettrait de simplifier la réglementation sur les pesticides. En négociation depuis 25 ans, le traité de libre-échange entre le Mercosur et l'UE, pourrait être ratifié dans les prochains jours.

Xavier Mauduit nous emmène aux îles de Matthew et Hunter pour nous relater l'histoire du différend territorial entre la France et le Vanuatu.

Théophile Cossa s'intéresse au fonctionnement du grand rush des colis de Noël entre points relais et lockers.

Dernière modification le jeudi, 18 décembre 2025 15:23
Publié dans Magazines
Suivez nous...