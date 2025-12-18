"C ce soir" jeudi 18 décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 18 décembre 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 18 décembre novembre 2025 :

Colère agricole • La crise des crises ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Guilhem Carayon, vice-président de l’UDR.

Astrid de Villaines, journaliste.

Lumir Lapray, activiste rurale



Raphaël Llorca, co-directeur à la Fondation Jean-Jaurès, chroniqueur à l’Opinion.

Natacha Polony, journaliste.