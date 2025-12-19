recherche
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 19 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 19 décembre 2025
Ce vendredi 19 décembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Adoption : ce Noël où ils sont devenus une famille enfin unie !

Dans ce numéro, Faustine Bollaert vous fera découvrir des histoires bouleversantes où l’adoption transforme un Noël ordinaire en un moment inoubliable, celui où l’amour trouve enfin sa place et où une nouvelle vie commence.

15:05 Pour eux, la magie de Noël a opéré comme jamais

Pour ce nouvel épisode de cette semaine consacrée aux Noëls inoubliables, Faustine Bollaert reçoit sur le plateau : Vincent Niclo, chanteur, ainsi que des invités pour lesquels Noël a une saveur toute particulière.

Vincent a réussi à réunir, lors de cette période-là, les membres de sa famille qui ne se parlaient absolument plus.

Angela ne peut pas oublier son 24 décembre 2022, car ce jour-là, elle s'est réconciliée avec le frère avec lequel elle était fâchée depuis plus de dix ans.

Le 25 décembre 2020, Manuela apprend qu'elle est enceinte alors que trois mois plus tôt, elle perdait son fils de deux mois, décédé de la mort subite du nourrisson.

Suite à une maladie il y a 40 ans, François décide de distribuer chaque année des cadeaux et du bonheur aux enfants. Il a ainsi créé l'association Les Marionnettes du cœur.

Dernière modification le vendredi, 19 décembre 2025
Magazines
Suivez nous...