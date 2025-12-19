"C dans l'air" vendredi 19 décembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 19 décembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 19 décembre 2025, Aurélie Casse reçoit Asma Mhalla, politologue, spécialiste de géopolitique de l'intelligence artificielle et essayiste.

Asma Mhalla, politologue spécialiste de géopolitique de l'intelligence artificielle et essayiste, reviendra sur la guerre de l’information qui menace nos démocraties occidentales.

Un danger exacerbé par l’intelligence artificielle, qui se répand sur les réseaux sociaux, eux même amplificateurs de fake news. Dernière en date : un faux duplex d’une journaliste qui prétend qu’Emmanuel Macron a été renversé.

Quelques jours auparavant, la désinformation s’était invitée après l’attentat de Sydney, via l’IA d’Elon Musk, Grok.

Puissante arme de désinformation, l’intelligence artificielle est un outil géopolitique et idéologique, aux mains des géants de la tech et souvent au service d’Etats autoritaires.

Face à eux, l’Europe joue la carte de la règlementation et des sanctions, mais peine à rattraper son retard technologique. Empêtrées dans cette guerre hybride, nos démocraties sont-elles en danger ?

L’intelligence artificielle s’invite aussi dans nos vies. ChatGPT compte environ 800 millions d’utilisateurs réguliers, dont certains l’utilisent comme psy. On ne mesure pas encore exactement les conséquences que cela pourrait avoir.

Laurence Haïm, journaliste spécialiste des États-Unis.

Virginie Vilar, grand reporter pour Complément d’enquête et France Télévisions.

Grégory Philipps, rédacteur en chef international LCI et ancien correspondant aux États-Unis.

Alban Mikoczy, grand reporter à France Télévisions.

Affaire Epstein : des nouvelles photos avant le couperet ?

Le jour J. Ce vendredi, le ministère de la Justice s’apprête à publier l'intégralité des documents non classifiés en sa possession sur Jeffrey Epstein, sa complice Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de vingt ans de prison, et toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires.



Les documents attendus pourraient embarrasser nombre de personnalités, notamment du monde des affaires, de la politique ou du spectacle, qui gravitaient dans l'orbite du financier, y compris Donald Trump.



De nombreux soupçons sont portés sur le président américain. Les photos et emails déjà publiés ne font plus de doute sur l'amitié entre Donald Trump et Jeffrey Epstein mais interrogent sur la nature de leurs liens. Le président américain était-il au courant du réseau sexuel du financier new-yorkais, mort en prison en 2019 ?



Une nouvelle polémique alimente le scandale. Ghislaine Maxwell, ex-compagne et complice de Jeffrey Epstein, est accusée d’avoir bénéficié d’un traitement de faveur carcéral profitant de conditions moins strictes, après avoir été transférée à la prison fédérale de Bryan, au Texas. Un privilège qui interroge et entretient le doute sur le degré de complicité entre le prédateur sexuel et Donald Trump.



Parmi les personnalités impliquées dans le réseau de traite d'êtres humains à des fins sexuelles, mis en place par Jeffrey Epstein, on retrouve Jean-Luc Brunel. L’ancien agent de mannequins français était considéré comme l’un des « principaux pourvoyeurs » de jeunes filles. Mis en examen pour « viol sur mineur », il a été retrouvé mort, pendu dans sa cellule en février 2022.



Un autre homme, Daniel S, est soupçonné d’avoir joué le rôle de rabatteur de femmes en France pour Jeffrey Epstein. Il est présenté comme étant un ancien photographe de mode, et manager d’une chaîne de télé sur la mode basée en Russie. Malgré les soupçons sur son implication dans le réseau Epstein, il n’a pourtant jamais été inquiété par la justice.



Son nom a beaucoup fait parler ces dernières semaines. Michael Wolff, auteur du best-seller « Le Feu et la Fureur », a le président américain dans sa ligne de mire, ainsi que sa femme Melania. Celui qui a recueilli, entre 2014 et 2019, les confidences de Jeffrey Epstein, s’est intéressé à la rencontre du couple présidentiel. Et le journaliste l’assure : la Première dame aurait été présentée à son mari par Jeffrey Epstein. Ce que réfute Melania Trump allant jusqu'à le menacer d'une action en justice.



À quel point l’affaire Epstein peut-elle faire tomber Donald Trump ? Qui était Jean-Luc Brunel, l’un des « principaux pourvoyeurs » de jeunes filles pour Jeffrey Epstein ? Qui est Michael Wolff, ce journaliste voulant faire trembler le couple présidentiel américain ?

