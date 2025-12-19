"C à vous" vendredi 19 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 19 décembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 19 décembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Crise agricole, prix élevés, clientèle en baisse : les restaurateurs se mobilisent

Laurent Mariotte, journaliste culinaire.

Alain Fontaine, président de l’Association Française des Maîtres Restaurateurs (AFMR).

Mort du petit Émile : l’expertise du crâne révèle une lésion liée à un coup volontaire

Damien Delseny, chef du service police/justice du Parisien-Aujourd’hui en France, nous livre ses informations.

20:00 C à vous, la suite

Dominique Farrugia.

Pierre Lescure pour son émission “Beau geste”.

Jean-Luc Azoulay et Jackie viendront rendre hommage à Claude Berda, cofondateur d'AB Productions à l'origine du Club Dorothée.

Inoxtag, pour son Manga tome 2 : « Instinct » disponible chez Michel Lafon.