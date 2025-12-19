"20h30 le vendredi" en Chine avec le Père Noël des Vosges ce 19 décembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "20h30 le vendredi" ce 19 décembre 2025 sur France 2, « Le Père Noël en Chine », un documentaire qui raconte l'aventure humaine, insolite et touchante, d'un Père Noël des Vosges...

Pour ce premier numéro de "20h30 en fêtes", le magazine a suivi les tribulations d’un Père Noël en Chine.

Bûcheron de son métier, il a un jour quitté sa forêt natale des Vosges, près de Gérardmer, et s’est envolé pour le cœur de la Chine, au Sichuan. A Chengdu, mégapole de 14 millions d’habitants, le directeur d’un hôtel lui a proposé, le temps de quelques jours, de venir animer les fêtes.

Pour le Père Noël des Vosges, ce voyage est devenu une véritable tradition.

Un récit proposé par Laura Lequertier, Felix Albert et Manoé David.