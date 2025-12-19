"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 21 décembre 2025

Dimanche 21 décembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Charles Alloncle, porte-parole de l’UDR, député de l’Hérault.

12:00 Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement.

Au sommaire dimanche :

À quelques jours des fêtes de fin d’année, alors que le suspense demeure entier autour du vote du budget, sur les marchés de Noël, les Français parlent surtout d’autres sujets. Menace sur le pouvoir d’achat, soutien aux agriculteurs, risques de cyberattaques ou crainte du narcotrafic : les préoccupations sont nombreuses.

Heureusement, politique et gastronomie font souvent bon ménage à la table des Français. Gageons que les enjeux des élections municipales de mars 2026 ainsi que la perspective de la présidentielle un an plus tard s’inviteront, eux aussi, dans les conversations.

Laurence Peuron, éditorialiste politique à Radio France, nous proposera sa Carte Blanche.