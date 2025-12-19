recherche
Sommaire de "50' Inside" samedi 20 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Publié vendredi 19 décembre 2025 301
Samedi 20 décembre 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu  La bûche, star de la table de noël

En coulisses • Le « Bal du Siècle » au château de Versailles.

Le portrait  Les confidences de Michèle Bernier.

La Story « Avatar » retour sur la saga de tous les records.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Direction Marrakech

"50' Inside" vous fait découvrir la vie de ces français qui ont choisi d’y prendre un nouveau départ. Quels défis doivent-ils relever ? Ont-ils la vie dont ils rêvaient ?

Suivez nous...