Sommaire de "50' Inside" samedi 20 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
L'actu • La bûche, star de la table de noël
En coulisses • Le « Bal du Siècle » au château de Versailles.
Le portrait • Les confidences de Michèle Bernier.
La Story • « Avatar » retour sur la saga de tous les records.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Direction Marrakech
"50' Inside" vous fait découvrir la vie de ces français qui ont choisi d’y prendre un nouveau départ. Quels défis doivent-ils relever ? Ont-ils la vie dont ils rêvaient ?