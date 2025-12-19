Sommaire de "50' Inside" samedi 20 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu • La bûche, star de la table de noël

En coulisses • Le « Bal du Siècle » au château de Versailles.

Le portrait • Les confidences de Michèle Bernier.

La Story • « Avatar » retour sur la saga de tous les records.



19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction Marrakech

"50' Inside" vous fait découvrir la vie de ces français qui ont choisi d’y prendre un nouveau départ. Quels défis doivent-ils relever ? Ont-ils la vie dont ils rêvaient ?