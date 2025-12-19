recherche
"Enquête Exclusive" dimanche 21 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 19 décembre 2025
Dimanche 21 décembre 2025 à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière vous emmène dans "Enquête Exclusive" sur le Grand Canyon pour découvrir les délires et dangers du site star des États-Unis.

C’est le paysage le plus emblématique des États-Unis. Classé parmi les sept merveilles naturelles du monde, le Grand Canyon offre un condensé de cette Amérique sauvage et démesurée : un décor de cinéma qui incarne à lui seul toute la magie de l’Ouest américain.

Chaque année, le site attire près de six millions de visiteurs venus du monde entier, au point d’être aujourd’hui victime de son succès ! Dans les airs, c’est un ballet ininterrompu : jusqu’à 450 survols en hélicoptère par jour, un record mondial. Au sol, des files de touristes envahissent les sentiers, à la recherche du selfie parfait quitte à se mettre en danger. Chaque année, plusieurs morts accidentelles sont à déplorer. Autre danger : de plus en plus de touristes sont tentés de descendre au fond du Canyon, sans l’équipement ni l'entraînement nécessaire.

Pour gérer cet afflux hors norme de visiteurs, une équipe de Rangers est sur le pont sept jours sur sept. Camping sauvage, traque des déchets, blessures et morsures d’animaux : les Rangers tentent de limiter les débordements et veillent jour et nuit à préserver ce sanctuaire naturel.

Enquête sur un monument de l’Amérique éternelle au bord de l’asphyxie.
vendredi, 19 décembre 2025
Magazines
Suivez nous...