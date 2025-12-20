"Grands Reportages" : Ils illuminent nos fêtes, samedi 20 décembre 2025 sur TF1

Samedi 20 décembre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera "Ils illuminent nos fêtes" un document inédit réalisé par Elisabeth Bonnet-Katz et Sophie Lesage qui va vous plonger dans la magie de Noël à travers l'art de la décoration et des illuminations.

Les décorations font partie des ingrédients indispensables pour créer la féérie de Noël. Tous les hivers, les rues s'illuminent, les jardins se peuplent de créatures colorées et les vitrines se métamorphosent pour attirer le maximum de visiteurs. Partout en France, certains passionnés font de la décoration de leur vitrine, leur maison, leur village ou leur château un objectif majeur. À tel point qu'aux quatre coins du pays des concours voient le jour et tous ont le même but : nous immerger une fois encore dans la magie de Noël.

À l'approche des fêtes, le château de Vaux-le-Vicomte, en Seine-et-Marne, devient l'un des hauts lieux de la magie de Noël. Et cette année, Lisa, la responsable des animations, va mettre les bouchées doubles, car c'est la vingtième année. Sous le regard exigeant des frères Vogüé, propriétaires du château, la jeune femme va devoir superviser la métamorphose du parc et de 11 pièces autour des rêves d'enfance. Parmi les décorations phares : un sapin géant jaillissant d'un monde sous-marin bleu et blanc, une maison de poupée géante et un ours automate de plus de 3 mètres de haut. Un défi de taille, car entre les contraintes d'un monument historique et la pression d'un budget important - 500 000 euros, elle doit réussir à réinventer le château pour attirer plus de 140 000 visiteurs.

En Alsace, Sébastien, Aurélia et leurs enfants ont un rêve plus modeste. Cette année ils se lancent dans le concours de la plus belle maison décorée de leur vallée sur le thème des nounours et des lutins. S'ils ont remporté une fois le concours, le pari n'est pas gagné d'autant que quarante autres maisons se sont lancées dans la compétition avec des installations plus amusantes et originales les unes que les autres. Et grâce aux efforts de tous ces villageois, c'est toute la vallée qui brille de mille feux.

Au Mans, la société Leblanc est un des leaders mondiaux des illuminations de Noël. Elle a déjà construit les décors lumineux de centaines de communes en France et dans le monde. Cette saison, Julien, le directeur des ventes conduit un pari XXL à Pia, dans les Pyrénées-Orientales. La municipalité lui a commandé 40 décors pour métamorphoser son jardin public, avec un bonhomme de neige de 7 mètres, inédit en France. La petite ville consacre un budget de 130 000 € uniquement pour la lumière, avec un objectif clair : attirer des familles et dynamiser les commerces. "La magie doit être belle et fiable : si une seule pièce flanche, c'est tout un rêve qui vacille", résume Julien.

Enfin, à Saint-Jean-de-Luz, au Pays basque, la ville veut devenir l'attraction de la région pour Noël. Elle lance chaque année son concours des plus belles vitrines. Céline, chocolatière, et Alexia qui tient l'une des plus anciennes boutiques de chaussures de la ville font partie des 16 concurrents. Seules ou accompagnées de décoratrices, elles vont rivaliser d'imagination pour tenter de remporter le premier prix.