"Au bout de l'enquête" samedi 20 décembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

samedi 20 décembre 2025
Samedi 20 décembre 2025 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de revoir trois numéros du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait".

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05  Affaire Denis Waxin, Le prédateur et les jeunes filles

Trois meurtres de jeunes filles en 7 ans, des crimes atroces, un mode opératoire similaire… au tournant des années 90, un prédateur rôde dans le sud de Lille. L’homme est insaisissable, la psychose s’installe. Mais grâce à la ténacité des policiers et l’intuition d’un jeune juge d’instruction, l’enquête finira par aboutir.

15.00  Affaire Maeva Rousseau : Paranoïa meurtrière

C’était une jeune femme de 23 ans, mère d’un enfant d’un an, qui menait une vie simple et sans histoire. Pourtant cette nuit d’avril 2012, Maeva Rousseau est retrouvée sauvagement assassinée dans sa petite maison du Val d’Oise. Commence alors une enquête aux multiples rebondissements. Elle va mettre au jour une sombre entreprise macabre, alimentée par la vengeance, la suspicion et les fantasmes.

15.50  Best of Vengeances de femmes

L’une est une femme battue par son mari. L’autre se sent humiliée par sa meilleure amie. Les deux situations ne sont évidemment pas comparables, mais elles vont toutes les deux donner lieu à des actes irréparables. Et la machine judiciaire va les rattraper. Pour Jacqueline Sauvage, femme maltraitée dans son foyer, l’histoire commence le 10 septembre 2012. Et ce sont dans les souffrances d’une amitié fusionnelle qu’il faut aller chercher les raisons de la mort de Françoise Gendron le 13 décembre 1988 près de Tours.

Suivez nous...