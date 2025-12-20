recherche
Magazines

"Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Rey-Maupin dimanche 21 décembre 2025 sur RMC Découverte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 décembre 2025 159
"Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Rey-Maupin dimanche 21 décembre 2025 sur RMC Découverte

Dimanche 21 décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de revoir le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Rey-Maupin : « Florence Rey-Audry Maupin, "tueurs nés" ? »

En octobre 1994, à Paris, Florence Rey et Audry Maupin, la vingtaine, deux jeunes amants de bonne famille, dérobent des armes à la pré-fourrière de la porte de Pantin avant d'être arrêtés place de la Nation à bord d'un taxi qu'ils ont pris en otage. Une fusillade éclate : le chauffeur de taxi et deux policiers sont tués. Le couple parvient à prendre la fuite en prenant un autre automobiliste en otage.

À Vincennes, un motard qui les suivait est abattu. Un autre tire sur Maupin et le tue. Arrêtée, Florence Rey est condamnée à vingt ans de réclusion criminelle.

Pierre Ottavi, alors chef de la sécurité publique, et Philippe Massoni, ancien préfet de police, reviennent sur l'affaire.

Le père d'Audry accepte également de parler de son fils et du drame.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les trésors des grands magasins&quot; dévoilés par Sophie Jovillard sur France 5 lundi 22 décembre 2025

"Les trésors des grands magasins" dévoilés par Sophie Jovillard sur France 5 lundi 22 décembre 2025

20 décembre 2025 - 12:55

Sur le même thème...

&quot;Reportages découverte&quot; : Le défi des artisans pour trouver un repreneur, samedi 20 décembre 2025 sur TF1

"Reportages découverte" : Le défi des artisans pour trouver un repreneur, samedi 20 décembre 2025 sur TF1

20 décembre 2025 - 11:43

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 20 décembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 20 décembre 2025, les invités reçus par Léa S…

19 décembre 2025 - 18:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...