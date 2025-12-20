"Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Rey-Maupin dimanche 21 décembre 2025 sur RMC Découverte

Dimanche 21 décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de revoir le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Rey-Maupin : « Florence Rey-Audry Maupin, "tueurs nés" ? »

En octobre 1994, à Paris, Florence Rey et Audry Maupin, la vingtaine, deux jeunes amants de bonne famille, dérobent des armes à la pré-fourrière de la porte de Pantin avant d'être arrêtés place de la Nation à bord d'un taxi qu'ils ont pris en otage. Une fusillade éclate : le chauffeur de taxi et deux policiers sont tués. Le couple parvient à prendre la fuite en prenant un autre automobiliste en otage.

À Vincennes, un motard qui les suivait est abattu. Un autre tire sur Maupin et le tue. Arrêtée, Florence Rey est condamnée à vingt ans de réclusion criminelle.

Pierre Ottavi, alors chef de la sécurité publique, et Philippe Massoni, ancien préfet de police, reviennent sur l'affaire.

Le père d'Audry accepte également de parler de son fils et du drame.