"Sept à Huit" : La jeune Héméré invitée du « Portrait de la Semaine » dimanche 21 décembre 2025 sur TF1

Dimanche 21 décembre 2025 à 19:30 sur TF1 dans le magazine "Sept à Huit", Héméré sera l'invitée du « Portrait de la Semaine » d'Audrey-Crespo Mara.

Depuis que "Sept à Huit" l'a découverte il y a près de 2 ans, elle est devenue une petite star du digital.

Drôle, curieuse, sans langue de bois, Héméré, cette petite fille de 11 ans, atteinte d’une maladie génétique rare et invisible (la maladie des os de verre), est hors-norme !

Dimanche soir, "Sept à Huit" prend de ses nouvelles. Et elle, vient vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année.



Héméré est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.