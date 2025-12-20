recherche
"Appels d'urgence" : Le Samu de Lyon sous tension, lundi 22 décembre 2025 sur TFX

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 décembre 2025
"Appels d'urgence" : Le Samu de Lyon sous tension, lundi 22 décembre 2025 sur TFX

Lundi 22 décembre 2025 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Urgences à Lyon : Le Samu sous tension ».

Quand on est urgentiste dans la troisième plus grande ville de France, à Lyon, il faut avoir le cœur bien accroché. Surtout quand vous avez affaire à une série noire d’urgences vitales.

Imaginez : une tentative de suicide dans le métro, puis un enfant de 12 ans qui tombe du troisième étage, ou encore un blessé par fusil d’assaut dans une impressionnante scène de guerre. Voilà le genre d’interventions gérées par les 182 médecins et infirmiers du Samu de Lyon.

Et pour les cas les plus graves, ils embarquent en hélicoptère façon commando de l’urgence. Ce sont les missions les plus éprouvantes et il y en a tout de même plus de 4 par jour chaque année.

Alors accrochez vos ceintures, vous allez être plongés au cœur de l’action à un rythme trépidant et vous ne pourrez pas vous empêcher de vous demander ce que vous feriez si vous étiez à la place de ces urgentistes confrontés à de tels drames.

Dernière modification le samedi, 20 décembre 2025 13:39
Magazines
Suivez nous...