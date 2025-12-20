recherche
"C à vous" samedi 20 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 décembre 2025
Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 20 décembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 20 décembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Repas de fêtes : comment survivre à sa famille ?

Eric Fottorino, écrivain et fondateur du 1 hebdo.

Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste.

« Le mal aimé » : le tube de Claude François cartonne grâce à une pub

Claude François Junior, fils de Claude François.

20:00 C à vous, la suite

Miss France 2026 et Frédéric Gilbert, président de la Société Miss France.

Booder pour « Booder, 20 ans de Carrière » le 25 décembre sur TF1.

Emmanuel Moire pour le spectacle « Le Roi Soleil » au Dôme de Paris.

 

Suivez nous...