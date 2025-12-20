recherche
"66 Minutes" dimanche 21 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 décembre 2025 235
"66 Minutes" dimanche 21 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

Pendant les fêtes, M6 propose deux numéros de 66 Minutes Grand Format.

17:10 66 Minutes Grand Format

Au cœur du vrai village du Père Noël

66 Minutes vous plonge dans un village féérique. Un lieu où les enfants sont rois. Rovaniemi, en Laponie finlandaise, est la ville officielle du Père Noël.

Des allures de Disneyland à huit kilomètres du cercle polaire. Des lutins vous y accueillent, des elfes s’occupent du courrier et des rennes vous guident pour admirer les aurores boréales. Jusqu’au miracle : la rencontre avec le Père Noël en personne.

66 Minutes vous emmène à la découverte d’une ville animée par de « vrais » humains. Mais surtout d’un monde enchanteur qui cultive le mythe et la magie des fêtes de fin d’année.

18:40 66 Minutes Grand Format

Grand luxe et raffinement : un 5 étoiles au sommet

À Courchevel, station star de la Savoie dans les Alpes, un nouvel hôtel de luxe s’apprête à ouvrir ses portes. Sans faire de bruit. Son nom : Maya Hôtel. Un établissement qui propose seulement quatorze suites, pensé pour une clientèle triée sur le volet, qui cherche le meilleur du confort sans jamais être vue.

Derrière sa façade discrète, tout a été conçu comme dans un palace : un majordome qui anticipe chaque besoin, un service d’étage capable de dresser une table digne d’un trois étoiles dans chaque suite, une équipe formée pendant des semaines aux codes du luxe extrême, du sourire d’accueil au pli parfait d’une serviette.

À l’intérieur, chaque chambre est une bulle de sérénité : cheminée design, bois précieux, literie sur-mesure, système domotique invisible, et un dressing aussi grand qu’une chambre d’hôtel classique. Le tout baigné de lumière, dans une ambiance inspirée de l’art de vivre japonais.

Côté détente, son spa haut de gamme a noué un partenariat exclusif avec une marque de soins venue du Japon, encore absente en France. Le restaurant, piloté par une équipe qui a déjà fait ses preuves à Palm Beach ou Dubaï, propose une carte asiatique ultraraffinée, avec un service en salle chorégraphié dans les moindres gestes.

66 Minutes a suivi les coulisses de ce lancement aussi discret qu’ambitieux : derniers réglages en cuisine, installation au millimètre d’œuvres d’art et d’éclairages soignés, chaque détail va compter.it !

Suivez nous...