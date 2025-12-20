recherche
"20h30 le samedi" : Le Noël d'Alice au pays des merveilles, ce 20 décembre 2025 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 20 décembre 2025
Au sommaire de "20h30 le samedi" ce 20 décembre sur France 2, "Le Noël d'Alice au pays des merveilles" un document qui explore, à travers la passion de deux artisans, les origines littéraires de l'œuvre.

"20h30 le samedi" s'est plongé dans un conte de Noël sur les pas d’Alice au pays des merveilles.

Fred et Laurent sont passionnés depuis toujours par ce personnage. Depuis vingt-cinq ans, ils servent des thés et créent des pâtisseries à Strasbourg, dans une petite boutique-salon de thé au pied de la cathédrale.

Avec eux, le magazine se lance aussi sur les pas d’Alice, le personnage du livre de Lewis Caroll, à Oxford en Angleterre, pour lui fabriquer un thé sur mesure...

Un voyage signé Laura Lequertier, Clément Voyer et Manoé David / Auxyma.

Suivez nous...