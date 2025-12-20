"20h30 le samedi" : Le Noël d'Alice au pays des merveilles, ce 20 décembre 2025 sur France 2

"20h30 le samedi" s'est plongé dans un conte de Noël sur les pas d’Alice au pays des merveilles.
Fred et Laurent sont passionnés depuis toujours par ce personnage. Depuis vingt-cinq ans, ils servent des thés et créent des pâtisseries à Strasbourg, dans une petite boutique-salon de thé au pied de la cathédrale.
Avec eux, le magazine se lance aussi sur les pas d’Alice, le personnage du livre de Lewis Caroll, à Oxford en Angleterre, pour lui fabriquer un thé sur mesure...
Un voyage signé Laura Lequertier, Clément Voyer et Manoé David / Auxyma.