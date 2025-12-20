"Sept à Huit" dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 21 décembre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Une table en fête pour le réveillon de Noël

Foie gras, huitres ou chapon, où trouver les meilleurs produits ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les illuminés de Noël

Ils transforment leur village en spectacle féérique.

Dans les coulisses de Poudlard

Immersion dans l'univers magique des fans d'Harry Potter.

19:30 Le portrait de la semaine

Héméré, 11 ans, drôle et sans langue de bois

Depuis que "Sept à Huit" l'a découverte il y a près de 2 ans, elle est devenue une petite star du digital.

Drôle, curieuse, sans langue de bois, Héméré, cette petite fille de 11 ans, atteinte d’une maladie génétique rare et invisible (la maladie des os de verre), est hors-norme !

Dimanche soir, "Sept à Huit" prend de ses nouvelles. Et elle, vient vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année.