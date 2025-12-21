"Reportages découverte" : La pâtisserie : un peu, beaucoup, à la folie, dimanche 21 décembre 2025 sur TF1

Dimanche 21 décembre à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « La pâtisserie : un peu, beaucoup, à la folie ! » un document gourmand et inédit réalisé par Anouk Burel.

La pâtisserie, joyau de la gastronomie française, attire de plus en plus de passionnés.

Pendant plus d’un an, une équipe de "Grands Reportages" a suivi des chefs et cheffes dans leur quotidien, leurs créations et leurs défis.

Fiona Leluc est une cheffe autodidacte qui a quitté son métier dans une banque d’affaires pour se plonger dans les pâtisseries il y a dix ans. Cette année, pour l’anniversaire de sa boutique parisienne, Fiona part chercher son inspiration en Sicile avec ses enfants, explorant les oranges sanguines au pied de l’Etna pour sublimer ses desserts.

Mélanie Caire, ex-publicitaire, se forme dans la célèbre école Ferrandi avant de débuter son alternance dans un palace parisien. Une reconversion pleine de rigueur et de découvertes.

En Alsace, Haruka Atsuji, Mickael Guyader et Jérémy Massaing s’entraînent pour représenter la France à la coupe du monde de pâtisserie, préparant buffets en sucre, glace et chocolat. La concurrence promet d'être rude.

À la Rochelle, Nina Métayer, sacrée meilleure cheffe pâtissière du monde en 2023 et 2024, ouvre ses premières boulangeries-pâtisseries dans sa ville natale. Un retour aux sources, là où tout a commencé pour elle il y a vingt ans.

Débutants, autodidactes ou stars internationales, tous vivent une année décisive, pleine de créativité et de passion, pour réaliser des merveilles de la pâtisserie française.