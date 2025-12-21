recherche
"13h15 le dimanche" raconte l'aventure humaine de la reconstruction de Notre-Dame ce 21 décembre sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 décembre 2025 237
Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 21 décembre 2025 sur France2, "Notre-Dame de cœur" un document met en lumière ceux, qui en coulisses, ont œuvré pour que la cathédrale mondialement connue retrouve de sa superbe. 

Dans la soirée et la nuit du 15 avril 2019, les flammes ravagent la cathédrale Notre-Dame de Paris pendant près de quinze heures, emportant avec elles la flèche et une partie de la charpente. Une nuit de bataille pour les pompiers, une nuit d'effroi pour les Parisiens touchés au cœur de leur ville.

Après le combat contre les flammes, une autre bataille débute en coulisse, plus symbolique et plus politique : celle de la reconstruction de ce joyau de l'architecture gothique.

"13h15 le dimanche" a suivi ceux qui, en coulisse, ont œuvré pour que la cathédrale mondialement connue retrouve de sa superbe.

Une série de Patrice Brugère, Nicolas Berthelot et les équipes de "13h15".

Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Suivez nous...