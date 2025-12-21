"Reportages découverte" : Gastronomie de fêtes, la nouvelle donne, dimanche 21 décembre 2025 sur TF1

Dimanche 21 décembre à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera le document « Gastronomie de fêtes : la nouvelle donne » réalisé par Marine Chassang.

Truffes, foie gras, caviar… ils illuminent nos repas de fêtes. De la Drôme à la Gironde en passant par l’Alsace, des producteurs passionnés travaillent dur pour que ces produits d’exception soient à la hauteur des attentes des consommateurs. Pourtant, ce patrimoine culinaire est en péril car il attise toutes les convoitises : arnaques, vols, concurrence étrangère, pratiques commerciales trompeuses...

Pendant un an, les équipes de “Reportages découverte” ont suivi des artisans qui ne reculent devant rien pour protéger leurs produits et valoriser la gastronomie des réveillons. Entre tradition et modernité, tous luttent pour inscrire leur héritage dans le présent afin d’en garantir l’avenir.

Au cœur du vignoble alsacien, Marcel Metzler produit du foie-gras d’oie et de canard depuis plus de trente ans. Ce savoir-faire traditionnel, reconnu « patrimoine culturel et gastronomique » de France, il a décidé de lui donner un sérieux coup de jeune en lançant un nouveau produit sans gavage forcé. « La vie n'est pas intéressante si on n'a pas à y mettre un challenge, une nouveauté. Refaire tout le temps le même geste, ce n'est pas pour moi, il faut que je trouve des choses. Il faut que j'essaie. Il faut que j’agisse pour les générations futures ». Pour imposer son foie-gras éthique, Marcel va se lancer dans une course d’obstacles comme il n’en avait jamais connu.



Au bord de l’estuaire de la Gironde, Laurent Dulau est le premier producteur de caviar en France. Depuis plusieurs années, il œuvre pour imposer ses œufs d’esturgeon sur les plus belles tables de notre pays. Pour cela, il doit déjouer la concurrence chinoise et italienne et surtout lutter contre une réputation entretenue par les négociants étrangers : le goût de vase dont souffrirait notre caviar national. Pour redorer le blason du caviar français, Laurent livre bataille cette année auprès des chefs étoilés de la capitale. « Pour nous, producteurs de caviar d’Aquitaine, notre or noir est le meilleur. Maintenant, il reste encore à convaincre tout le monde ».



Dans la Drôme, la protection de la truffe est devenue une priorité. Ce n’est plus seulement l’affaire des trufficulteurs. Les autorités aussi se mobilisent. Dans cette région qui concentre l’essentiel de la production française, les vols du précieux champignon sont devenus un fléau. L’adjudant-chef Faugier a dédié sa carrière à cette lutte. “On a affaire à un gang ultra organisé. Les profits sont tellement juteux qu’ils ne reculent devant rien et peuvent se montrer très violents”. Depuis trois ans, il accompagne Murielle, une trufficultrice qui s’est fait dérober près de 20 kilos de truffes en une saison. Une perte sèche de plus de 10.000 euros ! Ensemble, ils déclarent la guerre aux voleurs. A quelques mois de la retraite, André entend former son jeune collègue Rémi. La mission de cette brigade de gendarmerie doit perdurer : protéger le diamant noir qui fait la fierté de la région.