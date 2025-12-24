recherche
Magazines

"Enquête d'action" : Réveillon à haut risque, les pompiers de Toulouse en alerte, vendredi 26 décembre 2025 sur W9

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 décembre 2025 164
"Enquête d'action" : Réveillon à haut risque, les pompiers de Toulouse en alerte, vendredi 26 décembre 2025 sur W9

Vendredi 26 décembre 2025 à 21:10, W9 rediffusera le numéro du magazine "Enquête d'action" qui a suivi le quotidien des pompiers de Toulouse en alerte pendant les fêtes de fin d'année.

Le compte à rebours a commencé. Toulouse se prépare au passage à la nouvelle année, synonyme de fêtes et surtout d’excès en tout genre. Les soldats du feu sont sur le qui-vive. Une période critique où les interventions explosent de 15 %, transformant le quotidien en course contre la montre. Alcool, malaises, incendies : pour les pompiers de Toulouse, ces 10 jours de fêtes sont loin d’être de tout repos !

Les fêtards sont de sortie et certains prennent le volant… Les pompiers sont appelés sur un violent accident de la route : un automobiliste alcoolisé vient de pulvériser un abribus avec à bord des amis.

Noël, c’est aussi l’occasion idéale pour décorer sa maison : guirlandes, bougies… Mais la féerie peut virer au cauchemar ! Une simple batterie défectueuse peut ravager une habitation et ruiner les fêtes d’une famille qui se retrouve sans rien.

Entre deux interventions, la caserne devient leur foyer. Loin de leurs proches pendant les fêtes, ces pompiers partagent des moments de fraternité essentiels pour tenir le coup.

Plongée dans le quotidien de ces héros !

Dernière modification le mercredi, 24 décembre 2025 12:41
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;M comme Maison&quot; à Vannes vendredi 26 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

"M comme Maison" à Vannes vendredi 26 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

24 décembre 2025 - 13:07

Sur le même thème...

&quot;M comme Maison&quot; à Vannes vendredi 26 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

"M comme Maison" à Vannes vendredi 26 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

24 décembre 2025 - 13:07

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

20 décembre 2025 - 20:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...