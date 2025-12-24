"M comme Maison" à Vannes vendredi 26 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 26 décembre 2025 à 20:55 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera revoir le numéro du magazine "M comme maison" dans lequel il vous emmène dans le Golfe du Morbihan.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

M comme Maison vous embarque cette semaine dans le Golfe du Morbihan, en Bretagne Sud, certainement l'un des secteurs de Bretagne les plus prisés, pour la beauté de ses paysages et l'authenticité de sa nature. C'est aussi l'une des plus belles baies du monde qui abrite de nombreuses îles. Elle est en plus bordée de charmantes villes comme Vannes, une citée historique très animée ou encore Baden, où nous aurons aussi l'occasion de nous rendre. En clair, une émission 100% bretonne.

Nous ferons la visite d'une longère traditionnelle à Baden, entièrement rénovée par l'architecte Franck Labbey, architecte DPLG : à l'origine une simple étable que les propriétaires ont souhaité rendre habitable, mais aussi conviviale et lumineuse. Pour relever le défi, il a fallu retravailler entièrement les intérieurs, mais aussi les façades extérieures de la maison... Un chantier d'envergure pour un lifting complet et plutôt réussi !

L'équipe de décorateurs de l'émission et architectes aidera un candidat à résoudre une problématique d'aménagement. Aujourd'hui, c'est Stéphane Millet qui accompagne Sandrine à mieux structurer son salon, à le rendre plus chaleureux et fonctionnel.

Dans M comme Maison, vous découvrirez également la rénovation très réussie d'un appartement situé dans l'ouest de Paris

Et puis nous partagerons un moment avec Anaëlle Madec. Elle est architecte d'intérieur, coloriste et nous ouvrira les portes de son univers, mais aussi celle de son carnet d'adresses.