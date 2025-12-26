"Enquête Exclusive" dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 28 décembre 2025 à 23:10 sur M6, Bernard de la Vilardière vous proposera de revoir un numéro du magazine “Enquête Exclusive” : « Singapour : le meilleur des mondes ou la dictature du futur ? ».

Mini-état insulaire d’Asie du Sud-Est, Singapour est le pays de tous les records : meilleur niveau de vie, meilleur système de santé, meilleure éducation, technologie la plus en pointe, plus longue espérance de vie, criminalité la plus basse…

À Singapour, la science est au cœur du quotidien des habitants : ce sont des robots qui servent au restaurant, s’occupent des malades à l’hôpital ou vont faire les courses au supermarché. C'est aujourd’hui le seul au monde où l’on peut manger de la viande artificielle, fabriquée à partir de cellules souches en laboratoire.

Singapour, c’est aussi la sécurité poussée à l’extrême. Tout est sous contrôle et les règles restrictives sont innombrables : interdit de mâcher du chewing-gum, de fumer dans la rue, de traverser hors des clous, de jeter un papier par terre, de parler dans le métro ou même de se déplacer tout nu chez soi.

La censure y est quasi généralisée. Les opposants politiques sont harcelés par la justice. Les minorités sexuelles surveillées. Et consommer de la drogue mène tout droit en prison, voire à une exécution dans certains cas. Car Singapour applique la peine de mort. Après une pause pendant le confinement mondial, les pendaisons ont repris.

L’équipe d’Enquête Exclusive a suivi la vie quotidienne des Singapouriens, rythmée par la technologie ultra moderne et les interdictions. À l’école, à l’hôpital, dans les marchés et les rues, il y a des caméras de vidéosurveillance partout.

L’équipe d’Enquête Exclusive a aussi rencontré ceux qui ont subi l’extrême sévérité du régime : un ancien prisonnier qui a passé vingt-cinq ans derrière les barreaux pour des simples délits, puis condamné à des châtiments corporels. Ou encore des militants pro démocratie qui rêvent de plus de liberté et qui finissent incarcérés à leur tour.

Enfin, nous avons filmé une famille dont le père attend dans le couloir de la mort son exécution. Son crime : avoir été en possession de trente-cinq grammes d’héroïne, là où la loi condamne automatiquement à la peine capitale toute personne en possédant plus de quinze grammes.

Singapour, le meilleur des mondes ou un état prison ? Enquête sur un pays hors norme.

Un documentaire de Ibar Aibar pour Production Nova.