Sommaire de "50' Inside" samedi 27 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
L'actu • La famille royale britannique : défis et futur.
En coulisses • Le grand bal de France.
Le portrait • La nouvelle vie d’Adriana Karembeu.
Best of • Les meilleurs portraits de 2025.
La Story • Les 20 ans du Roi Soleil.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Direction Saint-Barth
"50' Inside" vous emmène à Saint Barth, l’île la plus exclusive des Caraïbes, où la haute saison a tout juste commencé. À quoi ressemble le quotidien de ceux qui travaillent dans ce décor de vacances ?