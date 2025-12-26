recherche
Sommaire de "50' Inside" samedi 27 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 26 décembre 2025
Sommaire de "50' Inside" samedi 27 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 27 décembre 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu • La famille royale britannique : défis et futur.

En coulisses • Le grand bal de France.

Le portrait  La nouvelle vie d’Adriana Karembeu.

Best of  Les meilleurs portraits de 2025.

La Story Les 20 ans du Roi Soleil.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Direction Saint-Barth

"50' Inside" vous emmène à Saint Barth, l’île la plus exclusive des Caraïbes, où la haute saison a tout juste commencé. À quoi ressemble le quotidien de ceux qui travaillent dans ce décor de vacances ?

Dernière modification le vendredi, 26 décembre 2025 12:55
