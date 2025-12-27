"Reportages découverte" : Paradis Latin, un cabaret Français aux Émirats samedi 27 décembre 2025 sur TF1

Samedi 27 décembre 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera le documentaire inédit « Paradis Latin : un cabaret Français aux Émirats » qui raconte l'aventure humaine, culturelle et technique de l'exportation du célèbre cabaret parisien "Le Paradis Latin" à Dubaï.

Créer de toutes pièces un cabaret à la française en plein cœur des Emirats... le pari était osé. Le Paradis latin l'a relevé. Et pour ne rien arranger, l'institution française n'avait que 6 mois pour tout réaliser.

Entre les travaux de la salle de spectacle, les castings de la nouvelle revue et la fabrication des costumes, Walter Butler, le propriétaire (ancien patron du PSG), et le chorégraphe Kamel Ouali (jury de la Star Academy) vont se faire quelques cheveux blancs. Pour se produire à Dubaï, les deux hommes doivent tout repenser pour ce nouveau public émirati. Seins nus et tenues sexy ont-elles encore leur place ?

Une équipe de "Reportages découverte" a suivi cette grande aventure depuis le premier coup de marteau, en passant par les impitoyables sélections d'artistes, jusqu'à la première. Une aventure hors norme où rien ne va se passer comme prévu !

Parmi la vingtaine d'artistes qui vont danser et chanter sur les planches de Dubaï, Ryad, 27 ans, danseur de hip-hop, vit un rêve éveillé... car il revient de loin. Il y a un an, alors qu'il exécutait un saut à plusieurs mètres de haut, une mauvaise réception a pulvérisé son genou droit : "À cet instant, j'ai cru que ma vie d'artiste était terminée." Mais, à l'image d'un sportif de haut niveau, il s'entraîne chaque jour pour revenir au plus haut niveau. Faire partie de la troupe du Paradis Latin et danser à Dubaï, considérée comme la nouvelle ville du spectacle, était un rêve. "C'est là-bas que tout se passe sur le plan international. Danser dans un cabaret français à Dubaï, c'est l'aboutissement de ma vie d'artiste et une belle revanche pour moi !" Son genou tiendra-t-il le rythme effréné de six spectacles par semaine ?

Dès son enfance, Jade souffre de dyspraxie, un handicap qui perturbe sa capacité à effectuer certains gestes en même temps. Mais pas question de renoncer à sa passion pour le chant et la danse. À force de travail acharné, la jeune femme est devenue, à 28 ans, la meneuse de revue du célèbre cabaret parisien. Mais Jade rêve d'aller encore plus haut et de vivre une nouvelle aventure artistique : "Dubaï, ça représente beaucoup d'enjeux pour moi. C'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer dans la vie d'une artiste. J'espère seulement être à la hauteur des exigences artistiques de Kamel Ouali." Le célèbre chorégraphe est connu pour pousser ses artistes vers l'excellence - il en va de sa réputation.

Les stylistes Yassen Samouilov et Livia Stoianova sont connus dans le monde entier pour leurs costumes provocateurs - Lady Gaga en sait quelque chose ! Mais habiller la troupe du futur cabaret dubaïote est un autre défi : "C'est nous qui avons conçu les costumes sexy du Paradis Latin à Paris, mais pour Dubaï, il va falloir se montrer malins... Il faut suggérer sans choquer." L'enjeu est d'autant plus grand qu'ils ont 350 costumes à fabriquer.