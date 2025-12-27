recherche
"13h15 le samedi" sur la piste des loups avec Rémy Masseglia et sa fille Naïs ce 27 décembre 2025 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 décembre 2025 220
"13h15 le samedi" sur la piste des loups avec Rémy Masseglia et sa fille Naïs ce 27 décembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 27 décembre 2025 sur France 2, « Sur la piste des loups » avec Rémy Masseglia et sa fille Naïs dans un reportage de Sophie Vernet, Simon Fichet et Alexandru Sechilariu.

Le réalisateur de documentaires animaliers Rémy Masseglia avait choisi le décor de son enfance, la vallée de la Roya, pour suivre des loups, accompagné de sa fille Naïs. Il en avait fait un film. Sept ans plus tard, ils pistent toujours leurs traces ensemble.

"13h15 le samedi" est parti à l'aventure accompagnée de Naïs, 7 ans et demi, et de son père, le photographe animalier et vidéaste Rémy Masseglia. Sept ans après le film Naïs au pays des loups et après être partis sur la trace des animaux invisibles, ils repartent sillonner la montagne, sur la piste des loups. C’est l’un des animaux les plus difficiles à apercevoir…

Dans leur quête des loups, ils découvriront toute la beauté de la faune sauvage dans la vallée de la Roya, au cœur du parc national du Mercantour. Rémy Masseglia a grandi dans ce territoire montagneux entre la France et l’Italie, et c'est là aussi où il vit en famille. Très attaché à cette vallée, il l'a parcourue pendant des années, un appareil photo ou une caméra à la main.

Dernière modification le samedi, 27 décembre 2025 10:57
Suivez nous...