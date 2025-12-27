"Faites entrer l'accusé" revient sur l'assassinat du juge Michel, dimanche 28 décembre 2025 sur RMC Découverte

Dimanche 28 décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" qui revient sur l'assassinat du juge Michel.

Marseille, le 21 octobre 1981. À quelques pas de son domicile, le juge Michel est froidement abattu par deux hommes à moto. Trois coups de feu mettent fin au combat du magistrat contre la «French connection» marseillaise.

Pierre Michel était un magistrat particulièrement efficace et redouté du milieu. Il s'était attaqué frontalement aux laboratoires de transformation d'héroïne et aux réseaux de prostitution. Au moment de sa mort, il enquêtait sur de grandes figures du banditisme.

Commence alors une enquête qui mobilise les plus fins limiers de la police. Pendant plus de dix ans, une traque est engagée contre les principaux caïds du Milieu. Elle a finalement permis d'identifier les exécutants et les commanditaires, issus du milieu des trafiquants de drogue

Christophe Hondelatte revient sur cette affaire.