"Grands Reportages" : Objets d’art, à la poursuite des trafiquants, samedi 27 décembre 2025 sur TF1

Samedi 27 décembre 2025 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Objets d'art : à la poursuite des trafiquants », un document réalisé par Hélène Maucourant.

Pillages, vols, contrefaçons…le trafic de biens culturels serait devenu le 3eme marché parallèle le plus rentable au monde après celui des stupéfiants et des armes.

Un marché estimé à 7 milliards de dollars par an et qui prend chaque année, un peu plus d’ampleur. Pour les Forces de l’ordre, les archéologues et les historiens, traquer les contrebandiers de l’art est devenu une priorité afin de ne pas perdre la trace de notre Histoire.

Pendant plusieurs mois une équipe de "Grands Reportages" a suivi des femmes et des hommes qui consacrent leur vie à la recherche d’objets d’art et font tout pour mettre fin aux trafics.

Le Précieux Sang, une relique millénaire, qui abriterait deux fioles du sang du Christ a disparu de l’abbatiale de Fécamp. Ce vol a mobilisé les polices françaises et européennes pendant près d’un an. Jean-Luc Boyer, policier de l’Office Central de lutte contre le trafic de Biens Culturels a géré cette enquête sensible entre la France et les Pays Bas. « Ce n’est pas de l’or, ce n’est que du cuivre, ils se sont jetés dessus parce que ça brillait. Si l’objet est invendable sur le marché de l’art sa valeur est inestimable ! » Il faudra plus d’un miracle pour que ce coffre sacré réapparaisse….

Dans les Pyrénées-Orientales, Eric Forcada, historien de l’art, a mis au jour une gigantesque escroquerie. Le musée de la commune d’Elne rendant hommage au peintre catalan Etienne Terrus est truffé de faux ! « Depuis quelques années, j’ai eu plus de faux entre les mains que de vrais ! C’est un fléau ». Avec cette affaire, Eric est devenu, malgré lui, un lanceur d’alerte. En menant son enquête, en rencontrant les collectionneurs, il s’est progressivement rendu compte que tout le marché de l’art catalan était inondé de faux tableaux ! Il est prêt à tout pour faire la lumière sur ces trafics…quitte à prendre des risques.

Le pillage archéologique connait lui aussi un redoutable essor, notamment dans les zones de conflit. Sur son site de fouille en territoire palestinien, l’archéologue Vincent Michel, en fait les frais chaque année. Il profite de chacune de ses missions pour traquer les trafiquants. « Ce type de trafic nourrit la petite délinquance, finance le crime organisé et pire… le terrorisme ! » C’est à Jérusalem, dans des boutiques qui ont pignon sur rue, qu’il retrouve la trace de nombreux objets pillés dans la région.

Depuis deux ans, le service des renseignements des douanes est sur la piste d’un pilleur de tombes qui auraient écumé l’est de la France. Une perquisition de grande ampleur est organisée par Laurence Lahrant, directrice des enquêtes de la DNRED, pour tenter de mettre la main sur son trésor. L’opération est un succès : des dizaines de milliers d’objets archéologiques et un mystérieux cahier sont saisis. « Pour un enquêteur trouver ce type d’objets, on en rêve et parfois, mais c’est rare, on le trouve ! ».