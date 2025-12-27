"État de choc" : Familles nombreuses, ces tribus hors norme qui fascinent l’Amérique, lundi 29 décembre 2025 sur W9

Lundi 29 décembre 2025 à 21:10, W9 rediffusera un numéro du magazine "État de choc" qui explore le quotidien hors-norme des familles ultra-nombreuses aux États-Unis. Le document met en lumière le contraste entre la démesure américaine et les défis logistiques que cela impose à ces foyers.

Vous pensiez tout connaître des familles nombreuses ? Oubliez : au pays où tout est « king size », les tribus aussi sont XXL ! Des dizaines de kilos de provisions à chaque ravitaillement au centre commercial, un embouteillage monstre devant la salle de bain tous les matins, une organisation quasi militaire quand la famille au grand complet part en voyage…

Dans ce numéro d’État de choc, vous suivrez le quotidien exceptionnel de ces foyers qui fascinent l’Amérique et perpétuent la tradition des pionniers. Avec eux, même les moments de vie les plus ordinaires racontent une aventure extraordinaire !

Vous découvrirez notamment Christy et Dave Cason, originaires de l’Indiana. Avec leurs 18 enfants, âgés de 2 à 27 ans, ils vivent dans une maison gigantesque et pourtant trop petite ! L’une de leurs filles, Kaylee, vient tout juste d’être reçue dans le prestigieux corps des Marines, l’élite de l’armée américaine. Cette nouvelle, qui fait la fierté de toute la famille, est l’occasion d’un périple de 1 300 kilomètres à travers l’Est des États-Unis pour des retrouvailles pleines d’émotion et de surprises...

En Louisiane, chez les Chance, les 9 enfants contribuent aux tâches quotidiennes : cuisine, lessive, nettoyage, tout le monde met la main à la pâte. Malgré son emploi du temps chargé, Christa a décidé de se s'occuper elle-même de l’éducation de ses enfants.

Après avoir été diagnostiqué de la maladie de Parkinson, Doug a décidé de passer le plus de temps possible avec sa femme et ses 6 enfants. La vente de la maison leur a permis de se payer un camping-car suffisamment grand pour accueillir la tribu. Seulement, le road-trip va s’avérer plus compliqué que prévu…