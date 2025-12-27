recherche
Magazines

"Appels d'urgence" : Secours en hélico, urgences en plein ciel, lundi 29 décembre 2025 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 décembre 2025 162
"Appels d'urgence" : Secours en hélico, urgences en plein ciel, lundi 29 décembre 2025 sur TFX

Lundi 29 décembre 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Secours en hélico : urgences en plein ciel ».

C'est un "Appel d’urgence" exceptionnel consacré à des missions d’urgence vitale, qui concernent les accidents les plus dramatiques en région Rhône-Alpes et en Corse, que vous propose de découvrir TFX.

Dans ces cas-là, la solution de la dernière chance passe par les hélicoptères jaunes et rouges de la Sécurité civile : 37 engins parmi les plus modernes, répartis sur 23 bases, et pilotés par des as, le plus souvent anciens top guns de l’armée française qui, toutes les 33 minutes, sauvent une victime.

Et pour faire partie de cette petite élite, il faut avoir le cœur bien accroché car les missions sont souvent ultra-risquées :

Alpinistes coincés à flanc de montagne par grands vents, jeune maman qui se noie en tentant de sauver ses enfants, adolescent au foie éclaté suite à une chute de vélo, les urgentistes de la Sécurité civile n’ont pas le droit à l’erreur : ça passe ou ça casse, dans des conditions parfois acrobatiques. Que ce soit pour atterrir en milieu hostile, ou se maintenir en vol stationnaire avec le sauveteur accroché 90 mètres plus bas par un filin, à chaque intervention les pilotes accomplissent de petits miracles.

Dernière modification le samedi, 27 décembre 2025 13:28
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

27 décembre 2025 - 13:49

Sur le même thème...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

27 décembre 2025 - 13:49

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

27 décembre 2025 - 13:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...