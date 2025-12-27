"Appels d'urgence" : Secours en hélico, urgences en plein ciel, lundi 29 décembre 2025 sur TFX

Lundi 29 décembre 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Secours en hélico : urgences en plein ciel ».

C'est un "Appel d’urgence" exceptionnel consacré à des missions d’urgence vitale, qui concernent les accidents les plus dramatiques en région Rhône-Alpes et en Corse, que vous propose de découvrir TFX.

Dans ces cas-là, la solution de la dernière chance passe par les hélicoptères jaunes et rouges de la Sécurité civile : 37 engins parmi les plus modernes, répartis sur 23 bases, et pilotés par des as, le plus souvent anciens top guns de l’armée française qui, toutes les 33 minutes, sauvent une victime.

Et pour faire partie de cette petite élite, il faut avoir le cœur bien accroché car les missions sont souvent ultra-risquées :

Alpinistes coincés à flanc de montagne par grands vents, jeune maman qui se noie en tentant de sauver ses enfants, adolescent au foie éclaté suite à une chute de vélo, les urgentistes de la Sécurité civile n’ont pas le droit à l’erreur : ça passe ou ça casse, dans des conditions parfois acrobatiques. Que ce soit pour atterrir en milieu hostile, ou se maintenir en vol stationnaire avec le sauveteur accroché 90 mètres plus bas par un filin, à chaque intervention les pilotes accomplissent de petits miracles.