"20h30 le samedi" part à la rencontre du lynx du Jura ce 27 décembre 2025 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 décembre 2025
Au sommaire de "20h30 le samedi" ce 27 décembre 2025 sur France 2, la diffusion du reportage "Lynx du Jura", qui raconte l'histoire d'un homme cherchant à croiser le regard de l'un des animaux les plus secrets d'Europe.

Cette semaine, "20h30 le samedi" vous emmène sur la piste d’un animal sauvage au cœur des forêts profondes du Haut-Jura.

C’est là que le photographe animalier Adrien Favre guette le lynx boréal, une espèce menacée : il rêve de vivre enfin la grâce d’une rencontre.

Au-delà de l'aspect esthétique, le reportage sensibilise à la fragilité de la biodiversité. Le lynx boréal fait face à plusieurs menaces (collisions routières, braconnage, consanguinité), et le travail d'Adrien Favre aide à faire connaître cet animal pour mieux le protéger.

Un reportage signé Thibault Pomares et Frédéric Capron produit par Bo Travail !.

Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Suivez nous...