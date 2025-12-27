"20h30 le samedi" part à la rencontre du lynx du Jura ce 27 décembre 2025 sur France 2

Cette semaine, "20h30 le samedi" vous emmène sur la piste d’un animal sauvage au cœur des forêts profondes du Haut-Jura.
C’est là que le photographe animalier Adrien Favre guette le lynx boréal, une espèce menacée : il rêve de vivre enfin la grâce d’une rencontre.
Au-delà de l'aspect esthétique, le reportage sensibilise à la fragilité de la biodiversité. Le lynx boréal fait face à plusieurs menaces (collisions routières, braconnage, consanguinité), et le travail d'Adrien Favre aide à faire connaître cet animal pour mieux le protéger.
Un reportage signé Thibault Pomares et Frédéric Capron produit par Bo Travail !.