"66 Minutes" dimanche 28 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 27 décembre 2025
Dimanche 28 décembre 2025 à partir de 17:40, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

Pendant les fêtes, M6 propose deux numéros de 66 Minutes Grand Format.

17:40 66 Minutes Grand Format

Grands buffets : repas de fêtes à volonté

C’est un restaurant unique en son genre qui savoure son succès depuis 35 ans : les Grands buffets de Narbonne (Aude). Il faut y réserver un an à l’avance pour pouvoir profiter d’un menu gastronomique à volonté pour une soixantaine d’euros.

Tournedos au foie gras, fontaine de homard, plateau d’une centaine de fromages… cet établissement à la formule « illimitée » a été fondé par un homme généreux et inventif, Louis Privat. Nombre de clients choisissent d’y réveillonner avec un peu d’avance.

C’est également une idée de cadeau à deux jours du réveillon de Noël. 45 employés en cuisine, 460 places assises, près de 350 000 clients par an. Immersion aussi festive que gourmande dans le restaurant au plus gros chiffre d’affaires de France.

18:40 66 Minutes Grand Format

Porto Rico : l’Amérique aux Caraïbes

À mi-chemin entre rêve tropical et culture américaine, Porto Rico ne ressemble à aucune autre île de la Caraïbe. Ce territoire rattaché aux États-Unis attire chaque année de nouveaux expatriés en quête d’une vie différente. Parmi eux, un millier de Français ont sauté le pas. Soleil, plages et palmiers mais aussi écoles privées, centres commerciaux géants et traditions made in USA, ici, la dolce vita prend des airs de grande Amérique.

Dans ce décor digne d’une carte postale, rencontre avec David, chef cuisinier hyperactif et ultra-créatif qui fait saliver l’île entière. Ouverture d’un nouveau roof-top, création d’un menu de Noël inédit, il prépare les fêtes avec une énergie débordante.

Anne-Lise et sa famille ont, eux aussi, tout quitté pour une vie confortable au bord de l’océan avec logement de rêve et école privée pour leurs enfants en uniforme. Une routine bien rodée rythmée par les fêtes typiquement américaines, à commencer par Thanksgiving.

Mais Porto Rico peut aussi se vivre autrement. Claire, 26 ans, a troqué sa vie en Alsace pour un quotidien plus simple au cœur de la nature. Ancienne basketteuse devenue guide dans la forêt tropicale, elle a adopté la culture locale jusqu’au pas de salsa.

S’installer dans cette île, c’est également accepter l’envers du décor : climat extrême, pluies torrentielles, coupures d’eau et d’électricité font partie du quotidien. Mais pour ces Français venus chercher autre chose, le jeu en vaut la chandelle.

Fêtes démesurées, traditions locales et art de vivre tropical : embarquez pour un Noël hors du commun, entre culture caribéenne et esprit américain.

Dernière modification le samedi, 27 décembre 2025
