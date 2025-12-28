recherche
"13h15 le dimanche" à l'école du feu, immersion chez les pompiers de Paris avec Inès, ce 28 décembre 2025 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 28 décembre 2025
À revoir ce 28 décembre 2025 sur France 2 dans "13h15 le dimanche", « À l'école du feu », une série documentaire en 4 épisodes signée Jean-Sébastien Desbordes, Matthieu Martin, Peggy Bruguière et Anthony Santoro.

Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" vous emmène en immersion chez les pompiers de Paris, l'élite des soldats du feu. En opération 24 heures sur 24, tous les jours de l’année, ils côtoient le danger, les accidents, le feu et la mort. Leur devise : "Sauver ou périr".

Depuis toute petite, Inès, 23 ans, entend parler de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, où son frère Raphaël et d’autres hommes de sa famille sont engagés. Elle en rêve sans oser y croire car très peu de femmes ont intégré cette unité d'élite des soldats du feu. Elles représentent seulement 5% des effectifs. Mais la Brigade s’ouvre de plus en plus et Inès s’est lancé un défi : si des femmes ont réussi, pourquoi pas elle ?

Les équipes de "13h15 le samedi" ont suivi Inès pendant les quatre mois de sa formation dans le Val-de-Marne. Une formation militaire réputée difficile : un candidat sur quatre n'ira pas au bout. Elle va se confronter aux flammes et aux fumées toxiques. La jeune femme va également devoir apprendre à dompter ses peurs lors des interventions les plus risquées, et à maîtriser chaque geste face aux victimes.

Des épreuves extrêmes pour intégrer la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Inès a tout quitté pour réaliser son rêve d'intégrer cette brigade. Elle n’est pas certaine de réussir cette formation, et va devoir se surpasser, aussi bien physiquement que psychologiquement, tout en s’adaptant à la rigueur militaire. Première épreuve : gravir les 30 mètres de la mythique grande échelle.

Rapidement, Inès va vivre son baptême du feu. Elle va être confrontée pour la première fois aux flammes, aux dangers de la fumée et à des températures extrêmes allant jusqu’à 1 000 degrés. La formation se poursuit, elle apprend la technique du massage cardiaque sur un mannequin, mais très vite, elle va être plongée dans la réalité du terrain, face à de vraies victimes.

Comment faire face à la détresse des victimes ?

Inès et sa collègue Chloé, 20 ans, qui est dans la même section, sont envoyées pendant une semaine en immersion dans une caserne parisienne. Les deux jeunes filles vont effectuer 48 heures de garde en enchaînant les interventions, de jour comme de nuit. Face à la détresse des victimes, mais aussi face à la mort, comment vont-elles réagir ?

Pour Inès et Chloé, la session se termine enfin. Bientôt, les deux jeunes femmes seront sapeurs-pompiers de Paris et devront s’affirmer dans un monde d’hommes. Mais avant, il leur reste à passer les examens éliminatoires. Si elles réussissent, elles recevront le précieux sésame : leur casque d’intervention.

Dernière modification le dimanche, 28 décembre 2025 10:32
Magazines, Documentaires, Dimanche
Suivez nous...